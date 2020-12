Scalea, misura cautelare per l’ex sindaco Mario Russo

I carabinieri di Scalea hanno eseguito all’alba un’ordinanza di custodia cautelare a carico di Mario Russo, medico ed ex sindaco della cittadina tirrenica

SCALEA (CS) – Mario Russo, ex primo cittadino di Scalea e medico dell’Asp di Cosenza è stato raggiunto questa mattina da una misura cautelare anche se al momento non si conoscono le accuse mosse a suo carico. Russo, è anche ex consigliere provinciale e regionale ed ex parlamentare di centrodestra. Secondo alcune indiscrezioni l’indagine riguarderebbe una decina di persone accusate a vario titolo di truffa e falso. Russo è indagato in qualità di medico dell’Asp di Cosenza e le indagini si riferiscono al riconoscimento delle invalidità civili.

Seguono aggiornamenti