Caloveto, l’ufficio postale lavora 3 giorni su 6. Il sindaco si prepara alla protesta

All’iniziativa simbolica finalizzata a chiedere pari dignità nell’erogazione dei servizi e di trattamento per i territori dell’entroterra, prenderanno parte anche il sindaco di Paludi Stefano Graziano ed il consigliere regionale Mimmo Bevacqua

CALOVETO (Cs) – L’ufficio postale di Caloveto, comune in provincia di Cosenza, da luglio lavora ad intermittenza nei tre giorni della settimana: martedì, giovedì e sabato. Così il sindaco Umberto Mazza si presenterà domani, giovedì 17, con la fascia tricolore davanti la sede dell’ufficio postale per protestare e ribadire la necessità che lo sportello venga riattivato 6 giorni su 6.

“Insieme pensiamo in grande. Nuovi impegni per i piccoli comuni. – Non c’è nulla di più falso dello slogan che campeggia sul sito di Poste Italiane – tuona il sindaco Mazza. – La realtà è che, nonostante una fitta corrispondenza fatta di solleciti da una parte e di rinvii e dilazioni dall’altra, i piccoli centri continuano ad essere bistrattati ed usati solo per fare numero nelle grandi convention”. “È da luglio – aggiunge Mazza – che chiediamo la riattivazione dei servizi che adesso sono limitati ai tre giorni della settimana di martedì, giovedì e sabato. La richiesta è stata più volte motivata dal fatto che la struttura e lo spazio ad esso circostante non consente riparo dalle intemperie. Si continuano a registrare assembramenti – conclude – e non sempre è possibile garantire il distanziamento interpersonale”.

All’iniziativa simbolica finalizzata a chiedere in generale pari dignità nell’erogazione dei servizi e di trattamento per i territori dell’entroterra, prenderanno parte anche il sindaco di Paludi Stefano Graziano ed il consigliere regionale Mimmo Bevacqua.