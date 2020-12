Ospedale San Giovanni in Fiore, Giunta chiede istituzione del reparto Covid e incremento medici

Il sindaco Succurro: “non possiamo più sopportare l’assenza di medici o la loro presenza a singhiozzo. Se qualcuno pensa che il nostro ospedale sia di secondo piano o per ‘tappa buchi’ si sbaglia di grosso”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Ieri sera la Giunta Comunale di San Giovanni in Fiore ha approvato un documento a difesa dell’ospedale cittadino, ritenendo improcrastinabile la risoluzione definitiva del problema sanitario in generale. Anche su forte sollecitazione dei consiglieri comunali, sono state diffidate le più alte cariche della sanità provinciale a far sì che entro il termine di 10 giorni provvedano a reperire il personale sanitario per l’apertura del reparto Covid ed il potenziamento degli altri reparti.

“Lo abbiamo chiesto in virtù delle ordinanze regionali che inseriscono il nostro ospedale tra la rete degli ospedali Covid e che obbligano le ASP ad indire concorsi per reperire personale sanitario” afferma il Sindaco, Rosaria Succurro. “Non possiamo più sopportare l’assenza di medici o la loro presenza a singhiozzo. Se qualcuno pensa che il nostro ospedale sia di secondo piano o per “tappa buchi” si sbaglia di grosso”, conclude la nota del Primo Cittadino. Della vicenda, la Giunta ha interessato anche il nuovo commissario alla sanità Calabrese Guido Longo ed il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri.