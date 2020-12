A piedi dal Friuli alla Sicilia passando per Cariati: l’impresa di un medico per la sclerosi tuberosa

L’impresa del medico alpino Elio Brusamento finalizzata a sensibilizzare sulla sclerosi tuberosa, una malattia rara che colpisce i neonati

CARIATI (CS) – A piedi dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia: è l’impresa del medico alpino Elio Brusamento per sensibilizzare sulla sclerosi tuberosa, una malattia rara che colpisce i neonati. Anche Cariati è tra i borghi italiani in cui il medico ha fatto tappa e dove questa mattina è stato accolto a Palazzo Venneri dal Sindaco Filomena Greco che si è complimentata con lo speciale visitatore per l’iniziativa dall’alto valore sociale.

“Condividiamo – ha sottolineato il sindaco Greco – il metodo preferito da Brusamento in questa esperienza che avviata nel 2019 lo ha visto attraversare i piccoli e grandi centri dello Stivale per portare a conoscenza dell’opinione pubblica questa malattia che può manifestarsi, tra gli altri sintomi, con un pianto inconsolabile ed irrefrenabile che niente può placare”.