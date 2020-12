Tragedia a Luzzi, donna muore dopo l’incendio in un’abitazione

L’incendio è divampato nella cucina dell’abitazione dove una donna di 70 anni è morta. Coinvolto nel tragico rogo anche il marito, ricoverato per delle ustioni al viso

LUZZI (CS) – Un tragico incidente domestico si è verificato attorno all’ora di pranzo in un’abitazione situata a Contrada Valle Leotta nel comune di Luzzi ed ha provocato la morte di una donna di 70 anni. Per cause ancora in corso di accertamento (non si esclude la fuga di gas), un incendio è divampato nella cucina sorprendendo la donna che sarebbe morta per il soffocamento provocato dal fumo e per le successive ustioni. Il tragico rogo ha provocato anche il ferimento del marito della donna, trasportato con ustioni al volto, in condizioni serie all’ospedale di Cosenza dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno spento le fiamme.