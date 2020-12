Taglio abusivo di alberi ad Acri: terreno sequestrato e due denunce

Oltre al sequestro, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria l’affittuaria dell’area – la quale ha commissionato i lavori – e il proprietario di una ditta

ACRI (CS) – Un terreno di circa 20mila metri quadri è stato posto sotto sequestro ad “Ordichetto” di Acri dai Carabinieri della Forestale di Acri. Il sequestro è avvenuto in seguito a un taglio boschivo illecito. Il taglio, all’interno di un bosco ceduo di castagno misto a specie tipiche della macchia mediterrane, ha anche provocato lo sradicamento delle ceppaie e un evidente movimento di terreno.

Tali lavori – che hanno radicalmente cambiato l’originaria morfologia dei luoghi – sono stati realizzati, così come accertato dai militari, in assenza del nulla osta idroegeologico e autorizzazione paesaggistica. L’area oggetto dei lavori illeciti è infatti sottoposta a vincolo idroegologico-forestale e paesaggistico – ambientale. Oltre al sequestro, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria l’affittuaria dell’area – la quale ha commissionato i lavori – e il proprietario della ditta che ha effettuato gli stessi. Lavori che sono stati realizzati poiché l’area in questione è interessata da un “progetto di un impianto per il suino nero di Calabria con annessa ristrutturazione di un locale” per la cui realizzazione sono stati destinati fondi pubblici relativamente al PSR Calabria.