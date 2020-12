Ospedale Trebisacce, manca il responsabile analisi: “non ci sono sostituti, grave disagio”

Il sindaco di Trebisacce scrive al Commissario straordinario ASP di Cosenza per sollecitare la nomina immediata del Responsabile dell’Ambulatorio Analisi: “Non è possibile che ogni volta che manca un medico e/o un operatore si crei un disagio e un disservizio a scapito dei cittadini”

TREBISACCE – “Non è possibile che ogni volta che manca un medico e/o un operatore si crei un disagio e un disservizio a scapito dei cittadini. Bisogna anche avere la capacità di organizzare e prevedere eventuali assenze e predisporre le opportune sostituzioni per evitare disservizi”. Così scrive il sindaco di Trebisacce Franco Mundo in una missiva a Cinzia Bettelini, Commissario straordinario ASP di Cosenza, per sollecitare la nomina immediata del Responsabile dell’Ambulatorio Analisi dell’Ospedale Chidichimo. A seguito dell’assenza la struttura ha bisogno di qualcuno “che vada a sostituire il precedente titolare, destinato a una probabile lunga assenza legata a questioni di salute”.

Nella missiva si legge che l’assenza “sarà sicuramente di non breve durata, legata a questioni di salute del responsabile dell’Ambulatorio di Analisi del P.O. di Trebisacce, sollecito la nomina immediata di un sostituto, al fine di poter continuare ad effettuare le analisi cliniche, in particolare le analisi per terapie salvavita, come quelle legate al farmaco ‘Coumadin’ e/o altre urgenti, per le quali sono interessati molti pazienti affetti da gravi patologie. Tanto viene richiesto con urgenza – conclude il sindaco – proprio per evitare di causare disagi agli utenti del laboratorio analisi e porre gli stessi in pericolo di vita. In tal senso sarebbe opportuno utilizzare, con la formula a scavalco, un medico in servizio presso i laboratori di Castrovillari o di Corigliano – Rossano. Si attende sollecito riscontro”.