Dattilografia online, a Frascineto un corso di formazione professionale

In ambito professionale è sempre più crescente l’importanza e la diffusione e l’interesse dell’utilizzo del computer che richiede un approfondita conoscenza della tastiera e la competenza specifica del scrivere secondo la regola dell’arte

FRASCINETO (CS) – L’Amministrazione Comunale di Frascineto, ha promosso un corso di dattilografia on line, mediante una convenzione con un la Scuola di Formazione Continua di comprovata esperienza. Al superamento dell’esame finale del corso verrà rilasciato un “Attestato di Addestramento Professionale” riconosciuto e valido come titolo di riconoscimento anche nelle graduatorie per il personale ATA.

“In un momento storico così delicato – ha dichiarato il sindaco Angelo Catapano – come quello che stiamo vivendo, unitamente alla scuola di formazione mettiamo a disposizione per i cittadini di Frascineto e non solo, la possibilità di ottenere l’attestazione per una opportunità per avere più occasioni sul mercato del lavoro. Il corso proposto avrà modalità e-learning su piattaforma digitale”. Tutti gli interessati possono presentare richiesta direttamente via online al seguente indirizzo: [email protected]