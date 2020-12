Sul posto i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale alcune abitazioni. La frana non ha provocato feriti

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un costone di roccia si è staccato abbattendosi su un fabbricato ristrutturato ad uso magazzino ed una autovettura Smart. È accaduto questo pomeriggio a Grotte dell’Arena nel comune di Cassano allo Ionio. La frana non ha provocato feriti. Parte della frana ha interessato il giardino di una abitazione, ostruendo anche la via principale di accesso ad un piccolo quartiere abitato. Evacuate in via precauzionale alcune abitazioni a ridosso del lato sinistro della montagna dove risiedevano alcune persone non autosufficienti. Sul posto sono intervenuti il sindaco di Cassano sullo Ionio con l’ingegnere responsabile dell’ufficio tecnico, carabinieri e polizia locale per gli accertamenti di competenza.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari hanno effettuato immediatamente una verifica dei luoghi, prestando assistenza alle famiglie evacuate e recuperando beni di prima necessità.