Rogliano scontro sulla A2 tra due auto e un mezzo pesante, tre persone ferite

È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Rogliano

ROGLIANO (CS) – Un incidente stradale si è verificato lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Rogliano. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due automobili ed un mezzo pesante. L’incidente ha provocato tre feriti che sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 prontamente giusto sul posto. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza per mettere in sicurezza le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata finendo di traverso lungo il lato la carreggiata. Il traffico, seppur rallentato, non è stato bloccato ed è defluito sulla corsia di sorpasso. Sul posto anche la polizia stradale e personale dell’Anas per gli adempimenti di competenza.