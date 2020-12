Rogliano: sospresi a bere, assembrati e senza mascherina. Elevate 21 sanzioni

I carabinieri di Rogliano hanno svolto diversi servizi di controllo del territorio finalizzati a far rispettare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e limitazione al contagio da covid 19

ROGLIANO (CS) – Ventuno sanzioni sono state elevate solo lo scorso 8 dicembre, ricorrenza dell’Immacolata concezione e festa patronale del Comune di Rogliano. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da alcuni cittadini, i carabinieri sono intervenuti in Via Antonio Guarasci, presso uno dei principali esercizi pubblici della movida roglianese, dove hanno trovato un vero e proprio assembramento di giovani, intenti a consumare alcolici. Sono state pertanto elevate ben 21 sanzioni amministrative nei confronti degli avventori, buona parte dei quali senza neanche la mascherina e altri in evidente stato di ebbrezza. Sanzionato anche il locale per il non corretto svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande da asporto che è stato anche chiuso per cinque giorni e segnalato alla Prefettura di Cosenza.

Nella stessa serata, sono state controllate anche altre aree del centro urbano di Rogliano, attività che hanno consentito di identificare e controllare nel complesso oltre un centinaio di persone. Un 21enne ed un 41enne, entrambi di origine cosentina sono stati segnalati perchè, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, avevano hashish e marijuana, detenute per uso personale. I due sono stati sanzionati perchè non avrebbero fornito una valida giustificazione circa la propria permanenza nel territorio roglianese.

Infine è stato denunciato un 31enne incensurato residente a Belsito sorpreso alla guida della propria autovettura di grossa cilindrata in evidente stato di ebbrezza. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico e i militari gli hanno ritirato la patente di guida e sequestrato l’autovettura. Analoghi servizi straordinari di controllo del territorio verranno ripetuti anche nei prossimi giorni e in vista delle festività natalizie ormai alle porte.