Mormanno, al via campagna di screening per chi rientra da fuori Regione

Dal 21 al 23 dicembre l’amministrazione comunale di Mormanno si prepara ad accogliere in sicurezza i cittadini che faranno ritorno a casa

MORMANNO (CS) – Rientrare in sicurezza nel proprio comune d’origine e poter trascorrere in tranquillità le imminenti feste natalizie. E’ l’obiettivo della campagna di screening per chi ha intenzione di rientrare sul territorio comunale messa in piedi dall’Amministrazione comunale di Mormanno in stretta sinergia con la Task Force sanitaria locale, con la quale si sta gestendo la fase di pandemia che interessa il Pollino. L’esecutivo guidato dal sindaco, Giuseppe Regina, ha programmato tre giornate di monitoraggio con l’ausilio di tamponi rapidi dal 21 al 23 dicembre dalle 8:00 alle 14:00. Entro il 18 dicembre chi farà rientro nel comune di Mormanno per ricongiungersi ai propri cari o far rientro al proprio domicilio da lavori svolti in altra regione dovrà comunicare la propria volontà di effettuare il tampone antigenico e scegliere una delle date indicate dal Comune. Chi dovesse far rientro prima dell’inizio dello screening dovrà porsi in isolamento domiciliare.

«La volontà è far rientrare i nostri cari in piena sicurezza e garantire la tranquillità anche ai residenti e le loro famiglie già colpite dalla seconda ondata di contagi che ha interessato la nostra comunità, toccandola nel profondo anche con alcuni decessi. Siamo sempre stati una comunità unita ed accogliente ed insieme supereremo anche questo difficile momento. Il senso di responsabilità e partecipazione che ha sempre contraddistinto i nostri concittadini siamo sicuri sarà lodevole anche in questo periodo» ha concluso il sindaco Giuseppe Regina.