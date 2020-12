“Fuori di luce” per illuminare Scalea, al via il contest fotografico social

“Fuori di Luce – Illuminiamo Scalea” è un’iniziativa organizzata dall’associazione Levante Aps e dalla Pro Loco di Scalea, con il patrocinio del Comune

SCALEA (CS) – Un contest fotografico social per incentivare l’illuminazione pubblica del centro tirrenico nel periodo natalizio attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, con l’abbellimento di balconi, finestre ed angoli adiacenti la propria abitazione. Il concorso si svolgerà mediante la pubblicazione di una foto sulla pagina social dell’evento e sarà sottoposta al “voto” da parte degli utenti. Vinceranno uno dei premi messi in palio, i primi tre partecipanti che avranno ottenuto il maggior numero di “like”.

“Questo Natale avrà sicuramente un sapore diverso. Siamo stati tutti duramente colpiti nella nostra quotidianità e in tutto ciò che abbiamo sempre considerato naturale espressione di ciò che siamo o facciamo. Fuori di Luce – spiega una nota di Levante Aps e Proloco Scalea – non nasce con l’idea di incentivare la competizione tra i compaesani, non si tratta di una esternazione di ricchezza. Piuttosto l’intento è quello di tessere una grande rete luminosa che vada a rischiarare il buio simbolico di questi mesi e a scaldare gli animi delle persone. E’ un invito a non perdere la speranza, anche quando fuori sembra tutto nero, è il grande abbraccio che ci è mancato in questo periodo e che vede interessati tutti i cittadini, chiamati a partecipare attraverso la apposizione di installazioni luminose all’esterno delle proprie abitazioni o nei luoghi alla stessa adiacenti. Nonostante le difficoltà e le restrizioni che impongono il distanziamento fisico, le festività natalizie ci ricordano ancora una volta quanto sia importante la solidarietà e la vicinanza morale. Siamo tutti parte di una grande comunità e, a volte, basta solo guardar fuori dalla finestra per capire di non essere soli”.

QUI i dettagli e regolamento completo dell’iniziativa