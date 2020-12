Luminarie a Castrovillari, più attenzione alla solidarietà

Il Natale si avvicina e anche nella Città del Pollino, si accendono installazioni luminose semplici per cercare di dare un respiro anche ai commercianti e all’economia del centro

CASTROVILLARI (CS) – Anche a Castrovillari le luci del Natale iniziano ad accendersi, quest’anno con semplici installazioni al suolo, mentre l’Amministrazione comunale continua a chiedere, data l’emergenza sanitaria in atto, senso di responsabilità e rispetto delle regole per contenere il contagio da Covid, consapevole che prevenzione, prudenza e attenzione sono indispensabili per mettere al riparo la salute. “Così nell’osservanza della Tradizione il capoluogo del Pollino si prepara sobriamente all’Avvento per “cercare” di “rischiarare”, in questo Tempo, sia le attività, in sofferenza, delle donne e uomini del lavoro, bisognose di piccole, ma tangenti, dedicazioni al fine di rendere le loro capacità, che quella speranza dell’esistenza umana la quale palpita al fondo del Cuore di ciascuno in questa parte dell’anno”.

“Ecco le ragioni che sottendono la decisione che ci ha spinto – sottolinea, per l’amministrazione, l’assessore alla Bellezza, Federica Tricarico – a rivedere l’adorno dei luoghi, certi, per altro, che lo spirito natalizio può essere minimamente accompagnato anche attraverso tali forme di “manifestazione” collettiva. “Una decisione raggiunta –precisa, insieme, il sindaco Domenico Lo Polito- ritenendo, tra l’altro, che l’istante necessità di azioni ancora più mirate verso quel bisogno diffuso che li richiede.”

“Da qui l’importanza anche di lasciare il passo a sostegni e solidarietà che si caratterizzeranno. E’ la scelta educativa e culturale – asseriscono gli amministratori- che abbiamo inteso assumere ancora per affermare e promuovere lo sviluppo della dignità e dei patrimoni umani i quali necessitano di tali posizioni con compartecipazioni diffuse e finalizzate.”

Le hanno rese in queste settimane, tra iniziative e sensibilità, diversi cittadini, i quali, anche “oggi” stanno offrendo il loro contributo che l’Amministrazione ringrazia perché espressione di partecipazione alla crescita e ripresa. “La drammaticità dell’istante, poi, amplifica tutto questo, imponendo quella costruzione del bene comune che la pandemia ha rimesso al centro delle grandi questioni le quali non possono più attendere e che il valore persona richiama.”