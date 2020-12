Vaccarizzo, azzerati casi Covid. Comune acquista tamponi per prevenzione

Il sindaco Pomillo: “saranno messi gratuitamente a disposizione di medici di base e dei cittadini che ne faranno richiesta”

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – “Per garantire maggiore prevenzione e tutela della salute, il Comune ha acquistato uno stock di tamponi rapidi. Saranno messi gratuitamente a disposizione di medici di base e dei cittadini che ne faranno richiesta.” È quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo cogliendo l’occasione per informare che sul territorio comunale i casi positivi al virus sono stati azzerati e che tutte le misure di quarantena sono, quindi, state revocate.

“Nell’esprimere soddisfazione per il superamento della fase che ha visto anche la nostra comunità colpita dai contagi – aggiunge il Primo Cittadino – rinnoviamo l’invito a non abbassare la guardia e a rispettare tutte le misure necessarie. Per richiedere di effettuare gratuitamente il tampone è possibile contattare il numero 331 274 7989. I prelievi saranno effettuati dai volontari della Croce Rossa all’interno di Palazzo Marino.”