Viadotto Cannavino, frana sul percorso alternativo della 107 tra Rovito e Celico

Il maltempo di queste ore ha provocato anche una frana sull’ex statale 107, il percorso alternativo tra Pianette di Rovito e Celico, unica arteria al momento disponibile per raggiungere la Sila a seguita della chiusura del viadotto Cannavino

PIANETTE DI ROVITO (CS) – Ai disagi provocati dalla lunga chiusura del viadotto Cannavino – i cui lavori vanno avanti da luglio e si protrarranno fino a marzo – si aggiungono oggi anche i disagi provocati da una frana sul percorso alternativo tra Pianette di Rovito e Celico, lungo la statale 107 crotonese, l’unica arteria principale tra la costa tirrenica cosentina, l’area urbana e i centri della Sila, fino alla città di Crotone. Nella mattinata, anche a causa del maltempo degli ultimi giorni, frango e detriti si sono staccati da un costone finendo sulla carreggiata dell’ex statale 107. Al lavoro ci sono squadre dell’Anas che stanno rimuovendo la strada dal fango per ripristinare la circolazione.

“Sarebbe stato necessario un nuovo piano per mettere in sicurezza tutta l’area prima di iniziare questi lavori che sarebbero dovuti finire il 30 settembre. Il vento e l’acqua di questi giorni stanno peggiorando la situazione”, ha denunciato il Comitato Liberi Cittadini di Spezzano Piccolo che lamenta l’assenza di Comune e Anas a seguito della frana. “Diciamolo chiaramente – scrivono – oggi siamo stati fortunati che non ci sia stata una tragedia, ma non so se abbiamo esaurito la nostra riserva di fortuna. Perché se la frana avesse travolto qualche macchina con a bordo una famiglia o un pullman di studenti a chi ci saremmo dovuti rivolgere? Questa strada che collega Crotone e Cosenza, può continuare a restare chiusa visto il percorso alternativo? Ci aspettiamo – concludono – che chi di dovere intervenga, prima che sia troppo tardi“.