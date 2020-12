Morano: “Rientro sicuro”, test antigenici a chi rientra da altre aree del Paese

Parte a Morano Calabro l’operazione “Rientro sicuro” che prevede i test antigenici per i moranesi provenienti da altre aree del Paese

MORANO CALABRO (CS) – Lunedì e martedì 21 e 22 dicembre prossimo parte l’indagine “Rientro sicuro”, con la quale l’Amministrazione comunale estende ai cittadini che tornano a Morano da fuori regione, l’indagine per l’accertamento della negatività/positività al Covid-19. Per sottoporsi gratuitamente all’esame occorre prenotarsi inviando sin d’ora un messaggio Whatsapp o un SMS al numero di cellulare: 3209260258 o, in alternativa, una email all’indirizzo: [email protected], segnalando di voler partecipare allo screening e indicando le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita) e un contatto telefonico. I dettagli di carattere logistico quali orari, sede delle operazioni mediche, ecc., saranno resi noti nei prossimi giorni.

«A seguito del recente DPCM riguardante ulteriori misure varate per il contenimento e la gestione della malattia infettiva Covid-19 nel periodo delle festività natalizie, abbiamo inteso proseguire sulla via, già tracciata, della responsabilità e della consapevolezza, ricorrendo a un più approfondito livello di discernimento – afferma il sindaco Nicolò De Bartolo. – Molti nostri concittadini trovandosi fuori regione per esigenze lavorative, volendo trascorrere con i propri familiari le imminenti ricorrenze religiose e civili, tanto care alla cultura italica, coerentemente a quanto consentito dal Governo, faranno ritorno nel nostro comune».

«Questo da un lato per il giusto e sacrosanto desiderio, insito nell’animo umano, di vivere taluni momenti in armonia e con gli affetti più importanti e dall’altro per la necessità, conseguente alla crisi sanitaria che stiamo attraversando, di assumere un atteggiamento di grande prudenza e attenzione verso forme di ricongiungimento che se un tempo erano ordinarie, “normali”, oggi sono, ahinoi, divenute straordinarie».

«Il 2020 – commenta De Bartolo – ha duramente provato la nostra emotività e ci ha costretto a rivedere e modificare abitudini consolidate, ridisegnandole secondo nuovi modelli, freddi, lontani, virtuali; modelli dei quali avremmo fatto volentieri a meno, ma ai quali dobbiamo uniformare, perlomeno provvisoriamente, il nostro cammino. Non possiamo abbracciarci, stringerci la mano, darci la pacca sulla spalla; non possiamo neanche sfiorarci. Fattori che incidono sulla psiche e talvolta sono in grado di modificare l’approccio stesso alla quotidianità. Un bacio, una carezza sono medicine efficaci “per combattere la solitudine”, per non perdere la speranza e la fiducia nel domani. E allora, se è vero che possiamo sempre regalare un sorriso, che non costa mai nulla, arricchisce chi lo riceve e niente sottrae a chi lo dona, dobbiamo e fortemente vogliamo anche permettere, concretamente, a tanti nostri figli emigranti, di poter ritornare a casa con minor timore».

«In quest’ottica e con queste motivazioni – conclude il sindaco – abbiamo esteso ai concittadini che in questi giorni ritornano da altre aree del Paese l’accesso allo screening anticovid. Il nostro gesto per sentirci comunità viva e solidale. In proposito un sentito ringraziamento alle persone, numerose, che ci hanno sollecitato a intervenire in tal senso sia a mezzo social sia con contatti diretti e un saluto all’ex assessore Rocco Marrone che continua a mostrare il suo attaccamento al borgo con frequenti idee e suggerimenti».