Immacolata solidale, i carabinieri di Rogliano donano il plasma

Un esempio ed un appello, quello a donare il sangue ed il plasma, per chi è guarito dal Covid – 19, che non può essere più ignorato

ROGLIANO (CS) – I carabinieri della Compagnia di Rogliano e delle Stazioni dipendenti hanno deciso di dedicare una intera giornata alla comunità: nel Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Annunziata – Mariano Santo – Santa Barbara di Cosenza, decine di militari, alcuni dei quali accompagnati da loro famigliari, hanno deciso di donare il plasma per aiutare chi sta ancora combattendo la propria battaglia contro il covid-19.

Era il mese di marzo quando alcuni militari in servizio nella Compagnia di Rogliano sono risultati positivi al Covid – 19. In totale furono 11 i carabinieri positivi all’infezione: 2 di loro furono ospedalizzati e uno di questi addirittura per mesi. In quei giorni particolarmente difficili, i carabinieri hanno ricevuto tanti segnali di solidarietà dalla loro comunità e tante sono state le iniziative benefiche già organizzate dall’Arma per ricambiare le tante attenzioni ricevute.

Da ultimo, oggi i militari, e tanti loro familiari anch’essi contagiati in passato dal virus, hanno inteso compiere un altro gesto di grande concretezza ed altruismo, donando il plasma iperimmune, cioè con un’elevata concentrazione di anticorpi che, se somministrato alle giuste quantità, può aiutare concretamente chi oggi è malato a trovare una via d’uscita ed a guarire dalla malattia.

Tutto questo per rispondere alla necessità, non solo istituzionale, di attenuare quel senso di solitudine e lontananza dagli affetti che la pandemia sta portando con sé e che si sentirà ancora più acuto in un momento tradizionalmente dedicato al riavvicinamento familiare, come appunto quello natalizio.