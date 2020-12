A Cropalati l’albero di Natale interamente ricamato a mano

Interamente ricamato all’uncinetto con 1650 mattonelle di lana dalle signore del paese

CROPALATI (CS) – Non manca di certo l’originalità a Cropalati, piccolo Comune di circa mille abitanti in provincia di Cosenza, che ha pensato di allestire un albero di Natale interamente ricamato a mano, attraverso la tecnica dell’uncinetto, con 1650 mattonelle di lana. E’ il sesto anno consecutivo per l’albero natalizio interamente ecologico realizzato dalle signore del paese nell’ambito dell’evento ‘”Un filo che unisce“. L’emergenza pandemica, nonostante le norme anti-covid, non ha fermato la realizzazione di quello che è il simbolo, per la piccola comunità, non solo del Natale ma sopra tutto della speranza, dell’entusiasmo e della passione.