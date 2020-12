Nascondeva la droga in negozio, arrestato commerciante a Mirto-Crosia

L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti mentre nascondeva delle buste contenenti marijuana all’interno di un negozio di derrate alimentari

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – I poliziotti di Corigliano-Rossano hanno arrestato un giovane commerciante C.F. di anni 26, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito di una segnalazione anonima, gli agenti hanno iniziato un’attività di pedinamento nel luogo indicato nel Comune di Mirto Crosia dove è stato avvistato un furgone adibito al trasporto di alimenti all’interno di un magazzino. Durante l’appostamento gli agenti hanno notato il 26enne scaricare alcune derrate alimentari ed estrarre dal retro del mezzo alcune buste di cellophane depositandole, poi, all’interno di uno sgabuzzino. Così è scattata una perquisizione da cui sono emersi due involucri in cellophane, di cui uno sottovuoto, contenente marijuana per un peso complessivo di 29 grammi e un bilancino di precisione, utilizzato per il successivo frazionamento della sostanza in dosi.

Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari disposti dal P.M. della Procura della Repubblica di Catrovillari.