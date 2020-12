Sila, Lorica entra nei circuiti nazionali della Federazione Italiana Triathlon 2021

L’idea, adesso, è quella di organizzare – il prossimo 11 luglio – la prima edizione di una gara nazionale riservata a professionisti e appassionati, all’insegna del coinvolgimento di più sport (nuoto, running, mountain bike)

LORICA (CS) – C’è anche Lorica tra le località che il Consiglio Federale di Fitri (Federazione Italiana Triathlon) ha prescelto per la realizzazione dei relativi Circuiti Nazionali 2021. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dall’Ente Parco Nazionale della Sila, da Destinazione Sila e dalla Società Atlas Triathlon Cosenza, le quali hanno lavorato sinergicamente affinché si potesse giungere a tale importante risultato. L’idea, adesso, è, appunto, quella di organizzare – negli spazi limitrofi al lago Arvo, il prossimo 11 luglio – la prima edizione di una gara nazionale di Triathlon Cross Country, riservata a professionisti e appassionati: un programma, tutto work in progress, all’insegna del coinvolgimento di più sport (triathlon, nuoto, running, mountain bike), di ospiti internazionali e visitatori.

«Siamo molto entusiasti dell’inserimento dell’altopiano silano all’interno del circuito nazionale di Fitri – dichiara il presidente dell’Ente Parco Francesco Curcio -. Del resto, tutto questo ben si sposa con la nostra programmazione, sempre volta all’incentivazione e al sostegno di progetti ecocompatibili e sostenibili, che favoriscano, in particolare, il contatto con la natura e la pratica all’aria aperta di sport individuali o di squadra, sia a livello amatoriale sia a livello agonistico. Dal nuoto al triathlon, passando per il canottaggio e le mountain bike, fino ad arrivare al fat bike, al trail running orienteering e allo sci di fondo – prosegue Curcio -, molteplici sono le attività che possono essere svolte all’interno del Parco, il quale, tra le altre cose, risulta meta elettiva per la diffusione e lo sviluppo di forme di turismo sportivo: caratteristiche intrinseche come la salubrità dei luoghi, la conformazione orografica del territorio, la presenza di ampi bacini lacustri balneabili e navigabili (in presenza di apposite prescrizioni e autorizzazioni), l’estesa rete sentieristica e la ciclovia in avanzato stato di realizzazione sono solo alcuni degli elementi atti a favorire l’arrivo di atleti e pure di turisti».

Soddisfatto anche il direttore f.f. dell’Ente Parco Domenico Cerminara che, oltre a sottolineare «l’impegno dell’Ente stesso nel concretizzare l’evento nazionale di Triathlon, in base a quanto previsto da Fitri», afferma: «Vocato per ospitare gli eventi sportivi e gli amanti delle più varie discipline di questo settore, l’Ente è al lavoro per ulteriori novità, riguardanti, in particolare, le attività invernali».