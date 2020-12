Luzzi, sorpreso con cocaina e contanti in casa. Arrestato 36enne

Rinvenuti 276 grammi di cocaina e un somma contante di 1275 euro. Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe avuto un valore di oltre 60.000 euro

LUZZI (CS) – I Carabinieri di Luzzi hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un uomo di 36 anni.

Gli agenti, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno fermato il 36enne già noto per i suoi precedenti di polizia. Sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso con alcune dosi di cocaina. Pertanto la perquisizione è stata estesa anche in casa dove sono stati rinvenuti 276 gr di cocaina e un somma contante di 1275 euro, di banconote di vario taglio, ritenuta provento di attività illecita. Sequestrato anche l’occorrente per il confezionamento delle dosi di stupefacente da immettere sul mercato, come i bilancini di precisione per pesare lo stupefacente e le buste di plastica. Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe avuto un valore di oltre 60.000 euro.

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.