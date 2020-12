Diamante, il sindaco Magorno dice no ai Covid Hotel su tutto il territorio comunale

Nell’ordinanza emanata oggi dal sindaco sono specificate le motivazioni del divieto “inerenti le peculiarità del territorio e i rischi relativi all’utilizzo di strutture che per loro natura non possono assicurare le necessarie misure di controllo”

DIAMANTE – Il sindaco di Diamante, il senatore Ernesto Magorno (Iv), ha emesso un’ordinanza con la quale dispone “il divieto di conversione di strutture ricettive in Covid Hotel sul territorio comunale“. L’atto, è scritto in una nota, “è stato emanato in quanto, pur essendo stato espresso dal Sindaco un primo parere sfavorevole a tale possibilità, si è appreso dai media del possibile inserimento di una struttura di Cirella nella short list delle strutture alberghiere destinate dalla Regione Calabria ad ospitare soggetti positivi al Covid 19″.

Nell’ordinanza emanata oggi sono specificate le motivazioni del divieto, “inerenti – prosegue la nota – le peculiarità del territorio e i rischi relativi all’utilizzo di strutture che per loro natura non possono assicurare le necessarie misure di controllo, in un periodo nel quale, come si legge in premessa, l’andamento dell’epidemia sul territorio nazionale e regionale mostra ancora segnali preoccupanti e che in ragione di ciò i provvedimenti governativi da ultimo adottati pongono ulteriori limitazioni agli spostamenti delle persone in vista delle prossime festività natalizie”.