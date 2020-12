Ospedale Cetraro diventa Covid, ‘Patto per il Futuro’: “da oggi vietato ammalarsi”

Il coordinamento politico: “di fatto da oggi a Cetraro non sarà accettato nessun paziente con patologie critiche perché la Terapia Intensiva è stata convertita in Covid e perché degli 8 posti previsti non c’è neanche l’ombra”

CETRARO (CS) – “E’ di poche ore fa la notizia che l’Ospedale di Cetraro è Covid.” Così annuncia il coordinamento politico ‘Patto per il Futuro’ in un post sulla pagina Facebook. “In sostanza, – si legge nel post – per l’inefficienza dell’Asp che non ha ottemperato al DCA 91 che prevedeva 8 Posti Letto di Terapia Sub Intensiva da oggi è vietato ammalarsi perché la Rianimazione di Cetraro è diventata Covid. Avevamo previsto tutto e lo aveva previsto il Consigliere regionale Giuseppe Aieta che per le sue libere posizioni sta subendo in queste ore attacchi disdicevoli e volgari da parte di chi non ama la libertà di espressione.

A lui esprimiamo la nostra incondizionata solidarietà e lo esortiamo a proseguire in questa difficile battaglia ad esclusivo interesse dei pazienti e del personale sanitario. Di fatto da oggi a Cetraro non sarà accettato nessun paziente con patologie critiche perché la Terapia Intensiva è stata convertita in Covid e perché degli 8 posti previsti non c’è neanche l’ombra. Chiediamo al Sindaco di intervenire anche alla luce della nostra mozione votata dal Consiglio all’unanimità e di farlo assicurandogli il nostro incondizionato sostegno.”