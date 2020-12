Bettelini visita distretto sanitario Amantea, Di Natale: “che non sia una passerella”

Il consigliere regionale: “L’ASP paga fitti ai privati e non ritiene opportuno spingere per ultimare i lavori di un’ala incompleta da anni di sua proprietà”

AMANTEA (CS) – “Ieri ho denunciato questo scempio. Distretto Sanitario di Amantea una struttura che può essere messa a disposizione per il nostro territorio ma che inspiegabilmente non viene potenziata.” Questa la denuncia del consigliere regionale Graziano di Natale- “Addirittura – continua – l’ASP paga fitti ai privati e non ritiene opportuno spingere per ultimare i lavori di un’ala incompleta da anni di sua proprietà. Siamo al paradosso. Apprendo che, questa mattina, la dott.ssa Bettelini si è recata in visita al distretto sanitario di Amantea. Che non sia una passerella, mi aspetto quindi risposte concrete alle mie denunce.”