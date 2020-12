Sospese le attività scolastiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a martedì 22 dicembre

CARIATI (CS) – Le attività didattiche resteranno sospese fino a martedì 22 dicembre. È quanto contenuto nell’ordinanza firmata oggi, giovedì 3 dicembre, dal vicesindaco Ines Scalioti. Un provvedimento che si è reso necessario in via cautelativa, per tutelare la salute dell’intera comunità scolastica. L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito dunque a non abbassare la guardia, a prestare la massima attenzione a tutte le misure di prevenzione per continuare a contrastare la diffusione del virus.