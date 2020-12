Frascineto, buoni spesa per le famiglie. Domande entro il 14 dicembre

Ad informare la cittadinanza il sindaco Catapano. I buoni spesa saranno emessi fino alla concorrenza della somma assegnata

FRASCINETO (CS) – Il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, informa, che il Comune emetterà “buoni spesa” fino alla concorrenza della somma assegnata pari a 18.222 euro a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza covid19. La priorità sarà data a chi non percepisce alcun sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, Indennità Covid-19, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

La misura è relativa all’ordinanza del Capo della Protezione Civile Nazionale del 29 marzo 2020, con la quale, fra l’altro, si autorizzano i Comuni, all’emissione di buoni spesa da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza covid19, versano in gravi difficoltà economiche.

I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

I cittadini interessati possono presentare domanda entro il 14 dicembre 2020, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del Comune o tramite email all’indirizzo: [email protected] Ci si può anche recare in Comune – Ufficio Protocollo da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

La determinazione del fabbisogno alimentare per ciascun nucleo familiare sarà effettuato secondo il principio della proporzionalità e saranno consegnati ai beneficiari “buoni spesa” in tagli da 10, 20 e 50 euro cadauno, spendibili solo presso gli esercenti aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. L’elenco degli esercenti aderenti sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. I buoni spesa sono personali (utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.