Covid, ad Altomonte beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà

L’iniziativa dell’Amministrazione in collaborazione con il Banco Alimentare e la Parrocchia. Relativamente al Decreto Ristoro bis, al Comune sono stati assegnati 42 mila euro che saranno destinati alla seconda tranche di bonus spesa a chi ne farà richiesta

ALTOMONTE (CS) – Un supporto alle famiglie in difficoltà del comune di Altomonte. É l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale che, in collaborazione con il Banco Alimentare, distribuirà beni di prima necessità, attraverso l’aiuto simbolico previsto per Parrocchia di San Paolo Apostolo. È quanto fa sapere l’assessore ai servizi sociali Emilia Romeo aggiungendo che i volontari della Caritas si attiveranno già nei prossimi giorni per la distribuzione dei beni di prima necessità e sottolineando con il Sindaco Gianpietro Coppola che l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni che l’Esecutivo ha inteso incrementare in questo particolare momento di emergenza.

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione, inoltre, per informare che relativamente al Decreto Ristoro bis, al Comune sono stati assegnati 42 mila euro che saranno destinati alla seconda tranche di bonus spesa a chi ne farà richiesta. Il buono darà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità; prodotti per l’igiene e la cura della persona; prodotti per la pulizia della casa; farmaci e parafarmaci.