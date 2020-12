Il Comune di Trebisacce realizza 6 parchi giochi

Il sindaco Mundo: “investiamo in strutture che permettano di far socializzare i più piccoli, perché sono loro il nostro futuro!”

TREBISACCE (CS) – Sono in arrivo nuove strutture ludiche per bambini, le quali verranno installate nel parchetto comunale del Centro storico di Trebisacce, oggetto purtroppo di atti vandalici. Tale scelta si inserisce nell’ambito delle risposte all’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 che ha reso necessari provvedimenti di protezione i quali hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico dei più piccoli. Con la sospensione delle attività si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti, incidendo fortemente sulle loro condizioni di ordinario benessere che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.

Ma la scelta di investire in luoghi di ritrovo e svago pubblici, pensati soprattutto per i più piccoli, quali i parchi giochi comunali, caratterizza da sempre l’Amministrazione comunale. Il Comune di Trebisacce ha infatti investito circa 90.000,00 euro in strutture ed infrastrutture che hanno permesso la nascita e il potenziamento di sei parchi attrezzati (Due nel Centro storico, uno in zona Pagliara, uno sul Lungomare, uno in via Turati, uno in piazza Einstein), che sono oggi un punto di riferimento per la crescita sociale e l’interazione dei bambini. “I parchi giochi comunali – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – sono un luoghi, che in base ai recenti DPCM divengono centri nevralgici per creare occasioni di svago per i più piccoli, la cui mobilità in funzione dell’emergenza covid-19 è limitata. Ma, al di là delle circostanze poste in essere dall’emergenza covid-19, sono luoghi dove i bambini socializzano, giocano e si divertano all’aria aperta, imparando ad interagire tra loro.

Anche per questo motivo abbiamo deciso di potenziare le strutture ludiche presenti nel parco giochi del Centro Storico di Trebisacce, dopo aver proceduto a dar vita, nel corso di questa legislatura, a ben 6 aree attrezzate pensate per i più piccoli e per i loro genitori. I parchi giochi sono anche un veicolo di crescita sociale e misurano il grado della civiltà di una comunità. Come sempre focalizziamo la nostra azione politica verso le fasce più deboli, quelle che meritano maggiore attenzione da chi è chiamato a gestire la pubblica amministrazione. Mai nessun Comune ha investito in un’azione di realizzazione contemporanea di ben sei parchi giochi, al fine di incidere significativamente sull’attività dei più piccoli. Nei bambini e nella loro formazione, nella creazione di opportunità di svago e distrazione, nonostante il complesso periodo che viviamo, crediamo fortemente. Questa è la nostra visione e continueremo a portala avanti. Chiediamo ai cittadini di tutelare e salvaguardare questo nostro grande patrimonio sociale”.