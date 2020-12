Schiavonea, gli notificano un atto per maltrattamenti e trovano la droga

L’uomo era stato allontanato da casa per maltrattamenti alla compagna e quando i militari sono andati a casa sua per notificargli l’atto hanno trovato della marijuana

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono andati a casa sua per notificargli un provvedimento di allontanamento dall’abitazione familiare per maltrattamenti nei confronti della compagna, compiuti anche in presenza della figlia minorenne, ma entrati in casa si sono subito accorti di un odore particolare proveniente dalla stanza da letto. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari si erano recati a casa del 35enne a Schiavonea, frazione di Corigliano Rossano, per notificargli il provvedimento del Tribunale di Castrovillari e, dopo avere sentito l’odore di marijuana hanno deciso di procedere alla perquisizione. Nella stanza da letto hanno trovato una busta con 400 grammi di marijuana oltre al materiale necessario per il confezionamento. In un altro vano della casa era nascosta un’altra bustina con all’interno semi della stessa sostanza.