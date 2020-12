Luminarie a Caloveto, per il sindaco è un messaggio di speranza

Da piazza Caduti a via Sandro Pertini, passando da via Rimembranza e fino alle contrade, sono state montate e accese le luminarie natalizie

CALOVETO (CS) – L’emergenza sanitaria che famiglie e comunità stanno vivendo in questo momento storico ci mette di fronte all’opportunità di vivere il senso autentico della tradizione come momento di riflessione e raccoglimento. Oltre le restrizioni e la crisi che per un piccolo centro dell’entroterra si fa ancora più urgente, ricreare l’atmosfera delle feste, vuole rappresentare un messaggio di ottimismo, vicinanza e di prossimità a tutti. È quanto dichiara il sindaco Umberto Mazza spiegando le ragioni che hanno motivato l’Amministrazione Comunale a non rinunciare, quest’anno, al tradizionale momento delle luminarie.

Da piazza Caduti a via Sandro Pertini, passando da via Rimembranza e fino alle contrade. La pioggia di luci e di stelle per le strade del paese si è accesa. L’augurio – conclude il sindaco è che si possa affrontare con un spirito diverso questo momento che solo con la collaborazione ed attenzione di tutti potrà essere superato.