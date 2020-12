Belvedere Marittimo: crack clinica Tricarico, condannati gli ex titolari

Sono stati condannati dal Tribunale di Paola, i due ex titolari, al tempo dell’indagine, della clinica Rosano Tricarico

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Ciro Rosano Tricarico di 63 anni, e Fabrizio Rosano Tricarico di 27, entrambi di Belvedere Marittimo e titolari, al tempo dell’indagine, della clinica Rosano Tricarico di Belvedere Marittimo sono stati condannati dal Tribunale di Paola per il crack della struttura sanitaria e ritenuti responsabili dei reati. Ciro Rosano Tricarico è stato dunque condannato a 5 anni di reclusione, mentre Fabrizio Rosano Tricarico a tre anni, e dovranno inoltre pagare le spese processuali.

La clinica di Belvedere Marittimo, gestita dalla famiglia Rosano Tricarico è stata più volte attenzionata dalla Guardia di finanza per un’esposizione che ha raggiunto i 97 milioni di euro. La struttura era stata anche sequestrata a giugno, e i finanziari eseguirono tre misure cautelari personali e sequestri preventivi, sia in forma diretta che per equivalente, per circa 7 milioni di euro nei confronti di quattro indagati, tutti legati da parentela.