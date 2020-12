Covid, deceduto all’Annunziata un 65enne di Castrovillari. Il cordoglio del Sindaco

È la prima vittima per il Covid 19 a Castrovillari. L’uomo era rimasto contagiato in una casa di cura e si trovava in terapia intensiva.

CASTROVILLARI (CS) – È deceduto stamane all’ospedale di Cosenza, dove era ricoverato da 13 giorni in terapia intensiva, un uomo di sessantacinque anni prima vittima covid nella cittadina del Pollino. Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina Facebook, è stato il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito. “Oggi – ha affermato Lo Polito – registriamo il primo decesso per Covid nella nostra cittadina. Ai familiari le condoglianze mie e dell’intera amministrazione che non sono assolutamente di circostanza, stante le qualità umane e la sua capacità di essere parte integrante della nostra comunità. Un amico lui e tutti i suoi familiari“. “La nostra vicinanza – ha aggiunto il sindaco di Castrovillari – è ancora più intensa pensando alla sfortuna di cui è rimasto vittima, essendo stato contagiato in una casa di cura fuori Castrovillari, ove si era recato per la terapia riabilitativa”.