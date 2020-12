Corigliano-Rossano, minacce e atti persecutori: divieto di avvicinamento per un 35enne

Inoltre è stato arresto un pregiudicato 36enne per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa: questa l’esecuzione della misura cautelare messa in atto dai poliziotti di Corigliano-Rossano, nei confronti di B.R di anni 35 residente in Corigliano Rossano ex area urbana di Rossano. L’esecuzione è stata emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari Dr. Lelio F. Festa su richiesta del dr. Giovanni Tedeschi, Sost. Procuratore della Repubblica di Castrovillari. L’attività è nata a seguito della segnalazione, presso quegli Uffici, da parte della vittima, oggetto di una serie di minacce ed atteggiamenti persecutori che avrebbero cagionato un perdurante stato di ansia e di paura, conclusasi anche con il danneggiamento dell’autovettura di proprietà della stessa. Il conseguimento di prove documentali consistenti in acquisizione di tabulati telefonici, video e fotogrammi ha consolidato le ipotesi investigative che hanno consentito l’emissione del decreto da parte del Tribunale di Castrovillari.

Altra attività svolta nella stessa giornata da parte degli agenti di polizia, si è conclusa con l’arresto di F.S. di anni 36, con precedenti per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. I poliziotti insospettiti da strani movimenti in un piccolo quartiere dell’area urbana di Rossano, hanno deciso di bloccare un’autovettura alla cui guida c’era il citato F.S.. Lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo in quanto è stata ritrovata della sostanza stupefacente del tipo marijuana divisa in tre involucri. Pertanto, la perquisizione è stata estesa presso il domicilio del predetto dove, all’interno della stanza da letto, è stata rinvenuta la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di grammi 164,00 nonché materiale da utilizzare per il confezionamento ed il peso delle dosi. Dell’avvenuto arresto è stato informato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari che ha disposto gli arresti domiciliari.