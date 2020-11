Cariati, assegnati oltre 34mila euro per i libri di testo

I destinatari del bonus saranno individuati a partire dall’ISEE dei nuclei familiari che non dovrà essere superiore a 10 mila e 632 euro

CARIATI (CS) – Fornitura libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021, nell’ambito del piano di riparto regionale al comune di Cariati sono stati assegnati oltre 34 mila euro da destinare alle famiglie con figli frequentanti le scuole dell’obbligo e le prime due classi delle secondarie superiori. È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali Maria Elena Ciccopiedi informando con il Sindaco Filomena Greco che la Giunta Municipale ha dato direttiva al responsabile dell’area servizi alla persona per la predisposizione dell’apposito bando. I destinatari del bonus saranno individuati a partire dall’ISEE dei nuclei familiari che non dovrà essere superiore a 10 mila e 632 euro.

Per quanto riguarda la scuola media inferiore e la superiore per la prima e seconda classe, in base all’ISEE, le tre fasce sono comprese tra zero e 3mila e 500 euro (fascia a); da 3 mila e 544,01 a 7 mila e 88 euro (fascia b); da 7 mila e 88, 01 a 10 mila 632,94 (fascia c). La spesa media per i libri di testo per come stabilito nell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione è di 294 per la prima media; 117 euro per la seconda media; 132 euro per la terza media; 309,50 euro per la prima classe della scuola secondaria superiore e 192,50 per la 2a classe secondaria superiore.