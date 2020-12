Covid, il comune di Vaccarizzo consegna le mascherine a tutti i residenti

Al fine di contrastare la diffusione del virus. Riattivato anche il servizio di consegna a domicilio di alimenti e farmaci per le persone impossibilitate a spostarsi o particolarmente a rischio

VACCARIZZO (CS) – Il comune di Vaccarizzo acquista una mascherina ffp2 per ogni cittadino residente. Saranno consegnate a tappeto, abitazione per abitazione, dai volontari dello Sprar a partire da oggi (venerdì 27). È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo cogliendo l’occasione per informare che è sceso a cinque il numero di casi positivi sul territorio comunale. Delle iniziali dodici ordinanze di quarantena, infatti, sette sono state revocate. Solo in cinque sono in attesa dell’esito del secondo tampone.

Al fine di contrastare la diffusione del virus è stato riattivato il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti e farmaci) per le persone impossibilitate a spostarsi o particolarmente a rischio. Per prenotare il servizio, che avverrà nella massima riservatezza e gratuitamente, è possibile contattare il numero 3713400878. Il Primo Cittadino invita alla massima prudenza, collaborazione e responsabilità.