Neonato gravemente malato, ProCiv Marano chiede aiuto per la famiglia

A farsi portavoce dell’appello per aiutare la famiglia del piccolo in difficoltà è Fabrizio Salerno presidente dell’organizzazione di volontariato ProCiv Marano

COSENZA – Una gara di solidarietà per aiutare concretamente la famiglia di un neonato che ha soltanto pochi mesi e che combatte sin dalla nascita con gravi problemi di salute. Il piccolo infatti, ha una mutazione genetica rara, che porta epilessia, con malformazioni al palato, all’anca, al piede e alla mano. A causa della palatoschisi, il bambino ha dovuto affrontare già due interventi (tracheotomia e peg) ed avrà bisogno di riabilitazione sia neurologica che fisica.

Il piccolo è costretto al ricovero nell’ospedale della capitale ancora per molto tempo e la famiglia ha difficoltà nel rimanergli vicino, dopo aver speso tutti i risparmi di una vita per donargli una speranza. Oggi ha bisogno di grande aiuto, e l’appello è sfociato in una raccolta fondi promossa dalla ProCiv Marano. Nell’occuparsi dei bisogni di un bambino malato è fondamentale, infatti, supportare la famiglia. Da qui la richiesta d’aiuto della ProCiv Marano: “Raccogliamo questi fondi, anche solo qualche euro, per sostenere le spese mediche di una giovane famiglia che abita in un paese nei dintorni di Cosenza, che da settembre si ritrova a Roma dove il loro piccolo è ricoverato all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per gravi problemi di salute”.

L’associazione ProCiv Marano non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente fìnalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale. Lavora sui territori di Marano Principato e Marano Marchesato.