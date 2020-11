Centro storico Rossano, messa in sicurezza della strada d’accesso alla Chiesa di San Marco

Sono stati avviati dall’Amministrazione Comunale i lavori di messa in sicurezza della strada di accesso alla Chiesa di San Marco, il cui muro di sostegno è stato oggetto di crollo in seguito al violento nubifragio che ha colpito Corigliano-Rossano lo scorso fine settimana

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, anche a nome del Sindaco Flavio Stasi, ribadisce che la Chiesa di San Marco, luogo simbolo dell’identità bizantina di Rossano, non ha subito alcun danno. Intanto dopo la rimozione delle macerie e dell’automezzo coinvolto, si è proceduto alla messa in posa di circa cinquanta blocchi di contenimento e sostegno. Un sondaggio in profondità, propedeutico alla progettazione delle strutture definitive di contenimento, è stato eseguito dalla Curia Arcivescovile. Sul sagrato è stato posizionato un apprestamento impermeabile temporaneo alfine di proteggere il sito dalle infiltrazioni di acqua piovana. Nei prossimi giorni si terrà un ulteriore sopralluogo congiunto fra Soprintendenza ABAP, Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio, Arcidiocesi, Amministrazione ed Uffici Comunali, così da concertare la prosecuzione dei lavori di ripristino.

In tempi brevi – assicura l’amministrazione – sarà ripristinata l’area.