Di Natale denuncia: “sventato trasferimento di letti dalla Chirurgia di Paola”

Il consigliere regionale, dal suo profilo facebook, denuncia di aver sventato il trasferimento di alcuni beni mobili dall’ospedale di Paola. E annuncia: “Sileri ha accolto la mia richiesta per l’attivazione di 4 posti letto di Terapia Intensiva”

PAOLA (CS) – “Ecco come amministrano la sanità in calabria. Senza documentazione da qui non si muove nulla!!!Sventato il trasferimento dei letti dalla chirurgia di Paola“. Così il consigliere regionale Graziano Di Natale denuncia dal suo profilo facebok, documentando il tutto con delle foto che testimoniano l’accaduto.

“Mentre ero in auto per avviarmi verso Reggio Calabria – racconta Di Natale – ricevo una segnalazione che alcuni operai stavano prendendo degli arredi dal reparto di chirurgia di Paola, tra cui dei letti, per destinarli in altra località. Dico ai miei collaboratori giriamoci e giungo personalmente sul posto. Mi piazzo davanti l’ascensore e pretendo di avere documentazione scritta attestante il trasferimento di alcuni beni mobili”. “Il trasferimento dei letti è stato sventato!! – incalza il consigliere – Capisco che siamo in emergenza ma senza un minimo di programmazione spogliare un reparto per attrezzarne un altro credo che dimostri tutta la incapacità di chi governa la sanità nella nostra terra“.

“Accolta la mia richiesta per l’attivazione di 4 posti letto di Terapia Intensiva”

Sempre attraverso i canali social il consigliere Di Natale mostra il documento in cui il Vice Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, avrebbe accolto la sua istanza in merito attivazione di 4 posti letto di terapia intensiva all’ospedale di Paola, i cui “lavori di adeguamento impiantistico e strutturale sono stati ultimati il 27 ottobre 2020”, “all’interno dei 10 complessivamente accreditati sull’intero presidio ospedaliero“. Sileri fa sapere che è stata data “priorità all’acquisizione delle attrezzature necessarie per l’allestimento dei 4 posti letto in terapia intensiva e semi-intensive” nonché dei “dispositivi e servizi destinati all’emergenza sanitaria Covid-19”.