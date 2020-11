Cittadini di Torano contro l’impianto 5G, parte l’esposto in Procura

Un gruppo di cittadini di Torano Castello si è costituito in un comitato per chiedere la sospensione dell’installazione di un’antenna 5G sul territorio

TORANO CASTELLO (CS) – Hanno presentato un esposto in Procura, un gruppo di cittadini costituitisi in un comitato, perchè contrari alla realizzazione di quest’opera. Tra le motivazioni esposte, il rischio per la salute considerato che questa tecnologia possa creare effetti nocivi per la salute dell’uomo, soprattutto cancerogeni. Così “La nocività delle emissioni per la salute e per l’ambiente – scrive il comitato – implica la reale e concreta possibilità di lesione del diritto alla salute dei cittadini che, ricordiamo, è costituzionalmente garantito”.

Secondo quanto scrive il Comitato nell’esposto “il Comune di Torano Castello ha agito in maniera a dir poco superficiale, senza neppure accertarsi dell’effettiva sussistenza delle condizioni minime e necessarie, prodromiche all’adozione dei provvedimenti che poi ha comunque emesso, che non si può certo dire siano state frutto di una ponderata analisi sul rapporto rischio/beneficio”.

“Prova ne sia, ad esempio, il contratto di locazione avente ad oggetto il terreno su cui dovrebbe sorgere la costruzione, nemmeno registrato, alla data della concessione dell’autorizzazione alla INWIT S.p.A.; “errore” del quale il Comune si è solo successivamente avveduto, disponendo a sua volta l’annullamento dell’autorizzazione di cui sopra, “accortosi”, solo in seguito, dell’estrema lacunosità degli atti adottati, sotto tutti i punti di vista che però, purtroppo espongono i cittadini (e l’ambiente) a rilevanti rischi per la propria salute”.

Nell’esposto si chiede che la Procura disponga gli opportuni accertamenti valutando gli eventuali profili d’illiceità penale con riferimento alla condotta del Comune e, “stante la paventata pericolosità per l’incolumità pubblica e la salubrità dell’ambiente, il sequestro delle opere sin qui realizzate, in attesa di verificarne la liceità. Si chiede, infine, che venga valutato il comportamento del Comune di Torano, allorchè ha ritenuto valido, alla data dell’autorizzazione dell’8/2/2019, un contratto di locazione evidentemente inesistente e quantomeno non opponibile, posto che la relativa registrazione reca la data del 10/10/2020”.