Anche a Cariati continua la didattica a distanza: scuole chiuse fino al 3 dicembre

Il sindaco Greco: “l’ordinanza si rende necessaria anche in considerazione del fatto che sul territorio comunale sono stati riscontrati casi di positività in alcuni nuclei familiari e che il trend è in aumento”

CARIATI (CS) – Emergenza Covid, le attività didattiche per le scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado continueranno a svolgersi fino a giovedì 3 dicembre, con modalità a distanza. È quanto contenuto nell’ordinanza contingibile firmata oggi dal sindaco Filomena Greco con la quale, pur prendendo atto che il TAR Tribunale Amministrativo Regionale Calabria ha sospeso l’ordinanza regionale del 14 novembre 2020 con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ritiene di proseguire con le misure precedentemente adottate al fine di contenere i contagi.

“L’ordinanza – ha affermato il primo cittadino – si rende necessaria, infatti, anche in considerazione del fatto che sul territorio comunale sono stati riscontrati casi di positività in alcuni nuclei familiari e che il trend, così come viene rilevato dalle comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione finalizzate all’emissione delle ordinanze di isolamento fiduciario, è in aumento. Anche la fragilità dell’organizzazione sanitaria regionale, non adeguata a fronteggiare un eccessivo diffondersi dell’epidemia, induce, responsabilmente, all’adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica.”