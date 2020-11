“Cantiere Crosia”, 140mila euro di nuovi finanziamenti per lavori pubblici

Al via i lavori per la realizzazione di un alaggio di scalo pescatori a Centofontane. Ultimato il rifacimento stradale e bitumazione

CROSIA (CS) – “Cantiere Crosia”: intercettati altri 140mila euro di finanziamenti extrabilancio. Lavori in corso ed effettuati su tutto il territorio comunale. Completati gli interventi di bitumazione e rifacimento stradale, mentre è in fase d’opera la realizzazione di un alaggio di scalo pescatori a Centofontane. Opere, queste, che si inseriscono in un progetto di sviluppo cittadino uniforme avviato dall’Esecutivo Russo. Il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade è stato effettuato con l’adesione al D.P.C. 20 gennaio 2020 “Contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio comunale“. Lo scalo di alaggio pescatori, in corso di realizzazione, rientra in un progetto finanziato dal FLAG I borghi marinari dello Jonio – fondi PO FESR bando di attuazione della misura 1.43 che ha come obiettivo rafforzare il ruolo della comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime nell’azione porti, i luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e Ripari di pesca.

Gli interventi hanno previsto il rifacimento (risagomatura), in alcuni casi del solo tappetino stradale, in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalità, o in altri casi realizzazione del nuovo manto stradale per i tratti sterrati, oltre al livellamento del sottofondo stradale, con la messa in opera di opportuno strato di conglomerato bituminoso di “binder” di 4 cm, previa pulizia mediante macchina spazzolatrice, a granulometria variabile in funzione della zona d’impiego, onde favorire una più lunga durata dello stesso. I tratti stradali interessati dagli interventi sono stati: Via Nicoletti,Via P. Pasolini, Traversa Via Don Luigi Milani – Via P. Togliatti, Traversa Via Don Luigi Milani – Via P. Nenni, Traversa Via Don Luigi Milani – Via A. De Gasperi, Via G. Amendola con traverse Via Matteotti, Via Gramsci, Via Giolitti; Traversa Via Turati – Via Don Luigi Strurzo; Via Matteotti; Via Delle Mimose; Via Plutone; Viale j. Kennedy; Via G. Falcone; Viale Cento Fontana; Via del Mare; Via Francia; Via G. Ovest; Via Spagna; Viale SS 531; Via Mascagni; Via Bottesini; Via G. Malagodi; Via S. Pertini; Via Tirreno; Via Verdi; Via Dell’Arte; Via Collandai.

Il progetto di realizzazione di scalo di alaggio pescatori, invece, mira ad una riqualificazione e recupero di una area che viene utilizzata da ormai diversi decenni dall’intera comunità peschereccia di Crosia, per l’alaggio delle proprie imbarcazioni in mare. L’amministrazione comunale intende realizzare uno scivolo di alaggio dignitoso per tutti i pescatori che ne vogliano usufruire, aumentando la sicurezza, sia dei pescatori che dei cittadini che frequentalo lo stesso luogo.