Mezzo pesante si ribalta sulla Statale 18 a Praia a Mare

E’ stato provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”

PRAIA A MARE (CS) – Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e le squadre dell’Anas sono impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 252.4, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante ribaltato.

Per i veicoli leggeri che viaggiano in direzione Salerno sono previste deviazioni in loco al km 253, in località San Nicola Arcella. Per coloro che viaggiano in direzione Reggio Calabria, la deviazione è al km 251.4 in località Praia a Mare. Il traffico, invece, è bloccato per tutti i veicoli pesanti fino al completamento delle operazioni di rimozione del mezzo.