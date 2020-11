Tarsia, perde il controllo di un tir che finisce di traverso sulla A2. Ferito il conducente

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma per liberare il mezzo pesante, che ha occupato entrambe le corsie della carreggiata sud, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con una gru

TARSIA (CS) – Incidente senza gravi conseguenze questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in provincia di Cosenza. Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, dopo aver sbandato e impattato contro lo spartitraffico, è finito di traverso occupando ambedue le corsie e bloccando il transito sulla corsia sud dell’autostrada a circa 2 chilometri dallo svincolo di Tarsia. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, per la messa in sicurezza del mezzo. Per rimuovere il tir incidentato e ripristinare la circolazione stradale rimasta bloccata, è stato necessario il supporto di una autogrù privata. Il conducente del veicolo non ha riportato gravi conseguenze ma per ulteriori controlli, è stato comunque trasportato presso l’ospedale di Cosenza da personale sanitario Suem118.