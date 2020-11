In Calabria il nuovo Messale romano per le messe. Cambia il Padre nostro e non solo

Il Messale diventerà obbligatorio dalla prossima domenica di Pasqua, il 4 aprile 2021

PAOLA (CS) – L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano unitamente alla Basilica-santuario regionale di Paola, propongono un momento formativo in “streaming” per tutti i sacerdoti e gli operatori pastorali, martedì 24 novembre alle ore 19:00. Il Messale diventerà obbligatorio dalla prossima domenica di Pasqua, il 4 aprile 2021. I Vescovi di Calabria hanno stabilito che, per le loro Diocesi, l’uso della terza edizione del Messale Romano entri in vigore la prima domenica di avvento il 29 novembre. Il programma prevede la preghiera iniziale tenuta da Padre Francesco Trebisonda, gli interventi di don Luca Perri, don Giuseppe Trotta e don Pasquale Panaro. Modera Padre Domenico Crupi. Il nuovo libro liturgico preparato attraverso lunghi anni di lavoro dei pastori e degli esperti propone una revisione del linguaggio e delle forme espressive della celebrazione eucaristica, ma costituisce anche una nuova opportunità per approfondire l’esperienza di partecipazione all’Eucaristia e l’arte della presidenza. In questo modo la Chiesa italiana si prefigge l’obiettivo di guidare e accompagnare al meglio la preghiera delle comunità che ci sono affidate.

Il Padre Nostro cambierà non solo con un “anche” in più nella frase “come anche noi li rimettiamo“, ma soprattutto con la sostituzione del vecchio “e non ci indurre in tentazione” con un più chiaro “Non abbandonarci alla tentazione”. Ma non sarà questa l’unica novità.