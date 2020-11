Castrovillari, tamponi rapidi antigenici nella tenda allestita nell’area mercatale

Il servizio per l’effettuazione dei tamponi rapidi antigenici sarà dispensato dalle ore 9,30 di sabato mattina 21 novembre, presso la tenda concessa dalla protezione civile per lo screening allestita nell’area mercatale vicino al Polisportivo

CASTROVILLARI (CS) – L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa tra il Comune e la Croce Rossa di Castrovillari. Per eseguire i test sarà necessario prenotarsi dai medici di famiglia già da oggi, venerdì 20 novembre mattina ai numeri del COC 0981/25268 oppure al 331/1299293, indicando i dati anagrafici ed il numero del cellulare del proprio assistito. Un’attività resa possibile grazie alla disponibilità fornita gratuitamente da medici, infermieri e biologi.

Il sindaco Lo Polito ha spiegato che “la persona, che avrà sintomi da contagio o ha avuto contatti con un positivo covid, interessata ad eseguire il tampone di verifica dovrà prima contattare il proprio medico curante il quale valuterà l’opportunità e, nel caso quest’ultimo dovesse ritenerlo, farà la prenotazione telefonando al Centro Operativo Comunale di Castrovillari ai numeri sopra citati”.

“Sarà il COC, poi, che provvederà a prenotare il tampone e, successivamente, comunicherà all’interessato giorno ed ora in cui il tampone sarà effettuato. Prima di tale rilevamento il cittadino, che si è sottoposto al controllo, dovrà firmare il consenso al trattamento dei dati personali. In caso di positività la Croce Rossa avvertirà immediatamente dell’esito il Comune e il Dipartimento Territoriale di Prevenzione della Salute; quest’ultimo dovrà sottoporre la persona, risultata positiva, al tampone molecolare”.

“Operare insieme – ha dichiarato il primo cittadino – è la modalità imprescindibile per ricostruire la possibilità di una personale responsabilità nel lavorare per la salute, per rispondere a quanto richiede la pandemia, in materia di prevenzione e tracciamento, e per dare più risposte alla collettività nell’emergenza sanitaria in atto”.