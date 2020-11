Amendolara, giornata di prevenzione dal Covid: tamponi rapidi e test sierologici

Domani il Comune di Amendolara ha promosso una giornata di screening per prevenire il contagio da Coronavirus

AMENDOLARA (CS) – In collaborazione con la Protezione Civile Nazionale e la sezione locale dell’A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), il Comune di Amendolara ha promosso per domani, 19 novembre, una giornata di screening con un’ambulanza medicalizzata che sarà presente dalle ore 10 nello spazio antistante gli uffici della Polizia Municipale nei pressi del Comune.

Medici e infermieri effettueranno i tamponi rapidi (antigene naso faringeo e salivare antigene) e i test sierologici ai cittadini che si prenoteranno al numero 351.8508885, anche wathsapp. Il costo per sottoporsi all’esame è parti a 35 euro per il test sierologico e 40 euro per il tampone rapido. Qualora si registrassero delle positività ai tamponi o ai test sierologici, verranno informati sia il Comune che l’Azienda Sanitaria Provinciale. Con molta probabilità questa giornata di screening sarà ripetuta anche in futuro con la cittadinanza che verrà adeguatamente informata.