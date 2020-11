Covid, positivi due cancellieri al tribunale di Castrovillari

I dipendenti hanno scoperto di aver contratto il virus a seguito di uno screening effettuato sul personale. Domani il palazzo di giustizia resterà chiuso per la sanificazione

CASTROVILLARI (CS) – Il contagio da Covid-19 colpisce il tribunale di Castrovillari. Si tratta due i cancellieri che hanno scoperto la positività al virus a seguito dello screening effettuato sul personale del Tribunale. Immediatamente è scattato il protocollo che prevede la sanificazione e la messa in quarantena dei colleghi dello stesso ufficio dei cancellieri. Lo screening effettuato sul personale di cancelleria, magistrati e operanti nel tribunale, a quanto abbiamo appreso, avrebbe in totale permesso di verificare la posizione di almeno 250 operatori della giustizia. Allo stato mancano i risultati di una settantina di tamponi. Domani il palazzo di giustizia resterà chiuso per la sanificazione.