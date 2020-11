Consuleco Bisignano, sit in davanti l’impianto pubblico: “ci hanno tolto il lavoro”

Sei lavoratori dell’impianto pubblico gestito dalla società Consuleco si trovano da un giorno all’altro senza lavoro. Stamattina la protesta a Bisignano per chiedere un incontro al sindaco

BISIGNANO (CS) – Protesta questa mattina dei lavoratori che gestiscono l’impianto pubblico della Consuleco e che venerdì sera sono stati letteralmente sbattuti fuori dal loro posto di lavoro. A raccontare il dramma dei sei lavoratori che da vent’anni sono impiegati nell’impianto è Alberico Napoli (Fiom Cgil): “Il Comune ha affidato la gestione dell’impianto ad una nuova società senza prevedere però, alcuna clausola sociale per i 6 dipendenti che da oggi hanno più un lavoro”.

“Da giorni chiediamo un incontro con il sindaco Francesco Lo Giudice – spiega Napoli – per cercare di capire su quale motivazione ha affidato questo impianto ad un’altra società senza dare nessuna spiegazione ai lavoratori”. I manifestanti si sono poi spostati sotto la casa comunale ma non hanno potuto incontrare il sindaco in quanto fuori sede. La preoccupazione è tanta per i dipendenti e soprattutto per le loro famiglie che da un giorno all’altro si sono ritrovate senza lavoro.