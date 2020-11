Casali del Manco, posticipare l’apertura delle scuole per la sicurezza delle famiglie

Il Comune di Casali del Manco è stato dichiarato ‘zona rossa’ dalla Regione Calabria il 18 ottobre scorso. Lunedì è prevista la riapertura delle scuole ma si chiede di procrastinare

CASALI DEL MANCO (CS) – Con una lettera indirizzata al Prefetto di Cosenza, ai presidente della Provincia e della Regione Calabnria e al sindaco di Casali di Manco, i presidenti dei Consigli d’Istituto Casali del Manco 1 e 2, Roberta Morrone e Alessandro Scalzo chiedono la sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nel comune presilano vista la situazione di rischio epidemiologico.

La richiesta tiene conto anche della nota dell’Asp di Cosenza dello scorso 11 novembre con la quale l’azienda sanitaria ritiene necessario uno screening massivo su docenti, alunni e personale ATA e invita alla sospensione per almeno 15 giorni. “Visto che – scrivono Morrone e Scalzo – gli ambienti scolastici, pur rispettando tutte le norme in termini di sicurezza e tutti i protocolli, non riescono a ridurre a zero il rischio contagio, e aumentano l’incertezza e la paura delle famiglie, si chiede che la riapertura delle scuole venga procrastinata, a decorrere da lunedì 11 novembre 2020 almeno fino a quando i dati dell’andamento epidemiologico e il quadro del sistema sanitario non consentano la didattica in presenza nella massima serenità e tranquillità per le famiglie”.